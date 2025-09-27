Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Trainer Marcel Gieseler feierte einen deutlichen Erfolg über den Roter Stern Sudenburg mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Biederitz/MTU. Die Biederitzer haben am Samstag dem Rivalen aus Stern souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 15 schoss Christian Kloska das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb (24.). Die Biederitzer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

29. Minute: SV Union Heyrothsberge mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Rene Barth. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Dean-Robbin Taube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (90.+1). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Schmidt (81. Voelckel), Peukert, Schäfer, Taube, Marks, Vogel (75. Sensenschmidt), Schlüter, Kloska, Wöhler (85. Hrachowitz), Schulze (85. Groth)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger, Felgenhauer (46. Spilgies), Abraham (25. Pfitzner), Hennings, Telge (63. Pakebusch), Graupner, Böttcher, Schimmelpfennig, Riedel (63. Wildenhof), Gläser

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84