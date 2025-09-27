Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Trainer Marcel Gieseler feierte einen deutlichen Erfolg über den Roter Stern Sudenburg mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Biederitz/MTU. Die Biederitzer haben am Samstag dem Kontrahenten aus Stern überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Christian Kloska (SV Union Heyrothsberge) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein (24.). Die Biederitzer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – Minute 29

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Rene Barth musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es lief nicht gut für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Dean-Robbin Taube den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (90.+1). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Marks, Schäfer, Kloska, Vogel (75. Sensenschmidt), Schmidt (81. Voelckel), Peukert, Wöhler (85. Hrachowitz), Taube, Schlüter, Schulze (85. Groth)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (63. Pakebusch), Unger, Graupner, Felgenhauer (46. Spilgies), Gläser, Hennings, Abraham (25. Pfitzner), Schimmelpfennig, Riedel (63. Wildenhof), Böttcher

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84