Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 5:1 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Trainer Marcel Gieseler aus dem Duell mit dem Roter Stern Sudenburg vom Platz.

Biederitz/MTU. Die Biederitzer haben am Samstag dem Gegner aus Stern überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Christian Kloska traf für die SV Union Heyrothsberge in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Biederitzer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Bennet Vogel der Torschütze (29.).

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – Minute 29

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Rene Barth musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es lief nicht gut für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Schulze (85. Groth), Kloska, Wöhler (85. Hrachowitz), Vogel (75. Sensenschmidt), Schlüter, Schmidt (81. Voelckel), Marks, Taube, Schäfer, Peukert

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (63. Pakebusch), Böttcher, Riedel (63. Wildenhof), Gläser, Graupner, Hennings, Unger, Schimmelpfennig, Abraham (25. Pfitzner), Felgenhauer (46. Spilgies)

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84