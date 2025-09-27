Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Coach Marcel Gieseler feierte ein deutliches Ergebnis über den Roter Stern Sudenburg mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Biederitz/MTU. Die Biederitzer haben am Samstag dem Gegner aus Stern souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Christian Kloska traf für die SV Union Heyrothsberge in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein (24.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Bennet Vogel den Ball ins Netz (29.).

SV Union Heyrothsberge führt nach 29 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Rene Barth musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es lief nicht gut für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Schulze (85. Groth), Vogel (75. Sensenschmidt), Taube, Kloska, Peukert, Schmidt (81. Voelckel), Schlüter, Marks, Wöhler (85. Hrachowitz), Schäfer

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Telge (63. Pakebusch), Abraham (25. Pfitzner), Felgenhauer (46. Spilgies), Unger, Schimmelpfennig, Graupner, Böttcher, Gläser, Riedel (63. Wildenhof)

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84