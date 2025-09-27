Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Trainer Marcel Gieseler aus dem Duell mit dem Roter Stern Sudenburg vom Platz.

Christian Kloska traf für die SV Union Heyrothsberge in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Bennet Vogel den Ball ins Netz (29.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Rene Barth. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Schulze (85. Groth), Marks, Schlüter, Peukert, Schmidt (81. Voelckel), Wöhler (85. Hrachowitz), Taube, Schäfer, Vogel (75. Sensenschmidt), Kloska

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher, Hennings, Riedel (63. Wildenhof), Abraham (25. Pfitzner), Felgenhauer (46. Spilgies), Unger, Telge (63. Pakebusch), Graupner, Schimmelpfennig, Gläser

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84