Der Eilslebener SV unter Leitung von Coach Fabian Dilge feierte einen deutlichen Erfolg über den SSV Samswegen 1884 mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Eilsleben/MTU. Im Spiel zwischen Eilsleben und Samswegen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 5:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

David Herbst traf für den SSV Samswegen 1884 in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Christian Jakobs (15.) erzielt wurde.

15. Minute Eilslebener SV und SSV Samswegen 1884 im Gleichstand – 1:1

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Benjamin Sacher versenkte den Ball in Spielminute 50, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Reber, Falk, Sacher, Derda (69. Wittek), Haus, Willms (63. Matthies), Pruhs (46. Sengewald), Jakobs, Weber (46. Köhler), Duckstein (81. Gerhardt)

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Bartsch, Herbst (70. Engler), Gamroth, Ismail (85. Jahns), Nagel (36. Mazlomi), Wagner, Ermisch, Resch (85. Moustafa), Kober, Lehmann

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74