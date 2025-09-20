Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen den SSV Samswegen 1884 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Eilsleben/MTU. Im Spiel zwischen Eilsleben und Samswegen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Eilsleben.

Nach lediglich elf Minuten schoss David Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Börder konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze (15.).

Eilslebener SV Kopf an Kopf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 15

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Benjamin Sacher versenkte den Ball in der 50. Spielminute, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Pruhs (46. Sengewald), Falk, Duckstein (81. Gerhardt), Willms (63. Matthies), Sacher, Haus, Weber (46. Köhler), Reber, Jakobs, Derda (69. Wittek)

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Ismail (85. Jahns), Wagner, Gamroth, Ermisch, Bartsch, Lehmann, Resch (85. Moustafa), Nagel (36. Mazlomi), Kober, Herbst (70. Engler)

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74