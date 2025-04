Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt unter Leitung von Trainer René Angerer feierte einen deutlichen Erfolg über die Germania Olvenstedt I mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

5:0 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in der Partie gegen Germania Olvenstedt I deutlich souverän

Magdeburg/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Olvenstedt mit 5:0 (4:0) deutlich.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Olvenstedt bereit: Nur vier Minuten nach Anpfiff lenkte Christoph Mucke den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Magdeburgern unerwartet die Führung (4.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Owen Etinosa Iyamu den Ball ins Netz (11.).

Minute 11: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer René Angerer im gegnerischen Tor. Felix Reuper traf in Minute 13 und Iyamu in Minute 39. Spielstand 4:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 22

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die Germania Olvenstedt I musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Reuper den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (83.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 87 handelte sich die Germania Olvenstedt I noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Germania Olvenstedt I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schmidt (60. Rohde), Mahner, Fischer, Hildebrandt, Alali Alhamad (80. Alhori), Schulz, Reuper, Oeding (60. Wald), Iyamu (83. Schneider), Rasche

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Bierwirth (46. Otto), Elling, Sevcov, Frank, Neumann, Elling, Müller, Pahlke, Mucke (46. Zabel), Meinecke

Tore: 1:0 Christoph Mucke (4.), 2:0 Owen Etinosa Iyamu (11.), 3:0 Felix Reuper (13.), 4:0 Owen Etinosa Iyamu (39.), 5:0 Felix Reuper (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Christian Kliefoth; Zuschauer: 61