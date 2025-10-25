Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Trainer Felix Narr feierte einen deutlichen Erfolg über den SV 1889 Altenweddingen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 112 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Alexander Felgentreff für Niederndodeleben traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Niederndodelebener legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Jan Frank (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Biermanski (73. Neumann), Dreiling, Müller (55. Bergmann), Jebsen, Felgentreff (46. Bittner), Husnik (55. Mai), Ahlemann, Schott, Gottschalk, Frank

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Dethlefsen, Mootz (53. Thielecke), Zywotek (69. Krause), Richter, Schlieter, Harnau (73. Tschepe), Deike (73. Rein), Schwarz, Wendland, Winkelmann (78. Thielecke)

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112