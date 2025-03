Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Steffen Rau und sein Team SV Irxleben gegen den SSV Samswegen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Irxleben/MTU. Die 147 Besucher des Sportparks am Wildpark haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder schlugen die Gäste aus Samswegen mit 5:0 (1:0) deutlich.

Justin Kanning (SV Irxleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen musste eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen (16.). Die Börder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Robin Sanne der Torschütze (49.).

Minute 49: SV Irxleben baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Börder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Rau im gegnerischen Tor. Sanne traf in Minute 59 und Jeremy Nordt in Minute 67. Spielstand 4:0 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Jonas Michael, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (79.).

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – SSV Samswegen

SV Irxleben: Schulze – Michael, Kanning (62. Nordt), Fricke, Dethlefsen, Köhler, Ahlemann (79. L. Schwenke), Pollmer (62. Trabert), Krause, Sanne, S. Schwenke

SSV Samswegen: Lindemann – Lehmann, Gamroth, Ronge, Ismail (59. Bartsch), Resch (82. Dörfel), Wagner, Schudrowicz, Feyer (72. Zimmermann), Lemke (72. Jahns), Denecke

Tore: 1:0 Justin Kanning (6.), 2:0 Robin Sanne (49.), 3:0 Robin Sanne (59.), 4:0 Jeremy Nordt (67.), 5:0 Jonas Michael (79.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Sebastian Graßhoff; Zuschauer: 147