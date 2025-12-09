Der Magdeburger SV Börde erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 60 Fußballfans einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tom Harnau (8.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (83.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Rebone (80. Naumann), Müller, Gallert (62. Köhler), Blümel (79. Beyer), Lange, Berlin, Fritsch (60. Kreutzer), M. Leonhardt, Brussig, Wesemeier

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Richter (73. Mootz), Dethlefsen, Winkelmann, Schwarz, Rein (69. Krüger), Deike, Selent, Zywotek, Harnau, Wendland

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60