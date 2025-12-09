Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Magdeburger SV Börde vor 60 Fußballfans über einen soliden 4:2 (1:1)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen freuen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der SV 1889 Altenweddingen ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Harnau den Ball ins Netz (8.).

1:1 für Magdeburger SV Börde und SV 1889 Altenweddingen – 8. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 erweiterte (83.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. Der Magdeburger SV Börde rutschte dennoch auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Wesemeier, Gallert (62. Köhler), Blümel (79. Beyer), Berlin, Fritsch (60. Kreutzer), Brussig, Rebone (80. Naumann), M. Leonhardt, Müller, Lange

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Rein (69. Krüger), Schwarz, Dethlefsen, Winkelmann, Wendland, Richter (73. Mootz), Zywotek, Selent, Deike, Harnau

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60