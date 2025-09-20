Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der TSV Niederndodeleben von Trainer Felix Narr aus dem Duell mit dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens vom Platz.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Dean Joel Dreiling das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Niederndodelebener legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lukas Mai der Torschütze (12.).

TSV Niederndodeleben in Minute 12 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

33 Minuten nach der Pause konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling, Frank, Lüddeckens (46. Gottschalk), Jebsen (68. Ferl), Nötzold, Ahlemann, Biermanski (64. K. Husnik), Mai, Schott (76. Schädel), Felgentreff (64. Bergmann)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz (87. Junge), Baartz, Zöbisch, Kietzmann, Boese, Ostwald (57. Kemp), Braunert (46. Brösel), Hertel, Stüber, Hamel (79. Zahn)

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65