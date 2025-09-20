Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Die 65 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener schlugen das Team aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich.

Gleich nach dem Anstoß schoss Dean Joel Dreiling das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Lukas Mai (12.) erzielt wurde.

TSV Niederndodeleben führt mit 2:0 – 12. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (78.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Lüddeckens (46. Gottschalk), Nötzold, Jebsen (68. Ferl), Mai, Ahlemann, Biermanski (64. K. Husnik), Schott (76. Schädel), Felgentreff (64. Bergmann), Dreiling

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Baartz, Ninschkewitz (87. Junge), Braunert (46. Brösel), Hamel (79. Zahn), Kietzmann, Stüber, Boese, Zöbisch, Hertel, Ostwald (57. Kemp)

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65