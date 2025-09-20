Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Die 65 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener besiegten das Team aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Dean Joel Dreiling für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Niederndodelebener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lukas Mai der Torschütze (12.).

TSV Niederndodeleben führt in Minute 12 mit 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte einmal Gelb ein. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

33 Minuten nach der Pause konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott (76. Schädel), Mai, Dreiling, Ahlemann, Frank, Felgentreff (64. Bergmann), Biermanski (64. K. Husnik), Jebsen (68. Ferl), Lüddeckens (46. Gottschalk), Nötzold

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Stüber, Boese, Ostwald (57. Kemp), Zöbisch, Braunert (46. Brösel), Kietzmann, Hamel (79. Zahn), Ninschkewitz (87. Junge), Baartz

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65