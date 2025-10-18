Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens unter Leitung von Trainer Mario Katte feierte einen deutlichen Erfolg über den Osterweddinger SV mit einem 4:0 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Kleinmühlingen/MTU. Die 66 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer schlugen die Gäste aus Osterwedding mit 4:0 (4:0) deutlich.

Maurice Hertel (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bördeländer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Nicola Maximilian Braunert der Torschütze (20.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt mit 2:0 – Minute 20

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Hertel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (90.+2). Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel (86. Dörner), Braunert, Junge (53. Ninschkewitz), Günther (72. Zöbisch), Ostwald, Richter, Jakobs (77. Boese), T. C. Stüber, Kietzmann (55. Pflug), Hertel

Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter (46. Hermann), Barkowski, Nakoinz, Krull, Falkenberg, Nölle (40. Hübler), Iser, Dziobek (58. Suchanek), Embach (65. Weber), Klaus

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66