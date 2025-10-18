Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Mario Katte und sein Team TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen den Osterweddinger SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer setzten sich deutlich mit 4:0 (4:0) gegen die Gäste aus Osterwedding durch.

Maurice Hertel (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nicola Maximilian Braunert den Ball ins Netz (20.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt in Minute 20 mit 2:0

Der Siegeszug der Bördeländer brach nicht ab. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Hertel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (90.+2). Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Ostwald, Hamel (86. Dörner), T. C. Stüber, Junge (53. Ninschkewitz), Braunert, Günther (72. Zöbisch), Hertel, Jakobs (77. Boese), Kietzmann (55. Pflug)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter (46. Hermann), Nakoinz, Embach (65. Weber), Klaus, Krull, Falkenberg, Dziobek (58. Suchanek), Nölle (40. Hübler), Barkowski, Iser

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66