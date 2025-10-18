Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens unter Leitung von Trainer Mario Katte feierte ein deutliches Ergebnis über den Osterweddinger SV mit einem 4:0 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer setzten sich deutlich mit 4:0 (4:0) gegen die Gäste aus Osterwedding durch.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Nicola Maximilian Braunert den Ball ins Netz (20.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 2:0 vorne – Minute 20

Der Siegeszug der Bördeländer brach nicht ab. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Hertel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (90.+2). Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Ostwald, Richter, T. C. Stüber, Jakobs (77. Boese), Braunert, Kietzmann (55. Pflug), Hamel (86. Dörner), Günther (72. Zöbisch), Junge (53. Ninschkewitz)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Krull, Embach (65. Weber), Nakoinz, Nölle (40. Hübler), Reuter (46. Hermann), Dziobek (58. Suchanek), Barkowski, Falkenberg, Iser

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66