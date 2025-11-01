Die TSG Grün-Weiß Möser I unter Leitung von Coach Jens Strübing feierte ein deutliches Ergebnis über den Roter Stern Sudenburg mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 36 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (42.). Die Burger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Willi Küllmey der Torschütze (52.).

2:0 Vorsprung für TSG Grün-Weiß Möser I – 52. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Bereits drei Spielminuten später konnte Nils Karbe (Möser) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. Die Burger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Karbe, Fähse (70. Henning), K. Kloska (82. Preßler), Jentzsch, Sachs, Nord (70. Rölke), Küllmey (77. Eickhoff), Pilz, R. Kloska, Thiele (51. Moratschke)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig, Felgenhauer, Gläser (75. Zen Al Abeden), Böttcher (55. Moushfiq), Unger (66. Pfitzner), Abraham (66. Telge), Riedel, Pakebusch, Hennings, Graupner

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36