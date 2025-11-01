Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging die TSG Grün-Weiß Möser I von Coach Jens Strübing aus dem Kräftemessen mit dem Roter Stern Sudenburg vom Platz.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 36 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Kevin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Roter Stern Sudenburg steckte einmal Gelb ein (42.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Willi Küllmey (52.) erzielt wurde.

TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:0 vorne – 52. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Nils Karbe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (77.). Damit war der Sieg der Burger entschieden. Die Burger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Fähse (70. Henning), R. Kloska, K. Kloska (82. Preßler), Nord (70. Rölke), Pilz, Karbe, Sachs, Thiele (51. Moratschke), Küllmey (77. Eickhoff)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Pakebusch, Gläser (75. Zen Al Abeden), Abraham (66. Telge), Unger (66. Pfitzner), Schimmelpfennig, Felgenhauer, Graupner, Hennings, Böttcher (55. Moushfiq)

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36