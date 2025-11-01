Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Jens Strübing und sein Team TSG Grün-Weiß Möser I gegen den Roter Stern Sudenburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Möser/MTU. Die 36 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen das Team aus Stern mit 4:0 (1:0) deutlich.

Kevin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (42.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (52.).

TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:0 vorne – Minute 52

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte noch einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Bereits drei Spielminuten später konnte Nils Karbe (Möser) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. Die TSG Grün-Weiß Möser I sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Nord (70. Rölke), R. Kloska, Küllmey (77. Eickhoff), Jentzsch, Sachs, Fähse (70. Henning), K. Kloska (82. Preßler), Pilz, Karbe, Thiele (51. Moratschke)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Hennings, Felgenhauer, Unger (66. Pfitzner), Abraham (66. Telge), Böttcher (55. Moushfiq), Graupner, Pakebusch, Schimmelpfennig, Gläser (75. Zen Al Abeden)

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36