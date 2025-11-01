Die TSG Grün-Weiß Möser I unter Leitung von Trainer Jens Strübing feierte ein deutliches Ergebnis über den Roter Stern Sudenburg mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Möser/MTU. Die 36 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten das Team aus Stern mit 4:0 (1:0) deutlich.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Kevin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (42.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (52.).

52. Minute: TSG Grün-Weiß Möser I baut Führung auf 2:0 aus

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Nils Karbe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (77.). Damit war der Triumph der Burger gesichert. Die TSG Grün-Weiß Möser I hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Küllmey (77. Eickhoff), R. Kloska, K. Kloska (82. Preßler), Karbe, Pilz, Jentzsch, Thiele (51. Moratschke), Nord (70. Rölke), Fähse (70. Henning)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Graupner, Böttcher (55. Moushfiq), Riedel, Abraham (66. Telge), Pakebusch, Felgenhauer, Unger (66. Pfitzner), Hennings, Gläser (75. Zen Al Abeden), Schimmelpfennig

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36