Die TSG Grün-Weiß Möser I unter Leitung von Trainer Jens Strübing feierte einen deutlichen Erfolg über den Roter Stern Sudenburg mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 36 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger waren den Gästen aus Stern mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Kevin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (42.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Willi Küllmey (52.) erzielt wurde.

Minute 52: TSG Grün-Weiß Möser I führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Nils Karbe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (77.). Die TSG Grün-Weiß Möser I hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Küllmey (77. Eickhoff), Pilz, Fähse (70. Henning), Sachs, Thiele (51. Moratschke), Nord (70. Rölke), R. Kloska, K. Kloska (82. Preßler), Jentzsch, Karbe

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Hennings, Schimmelpfennig, Böttcher (55. Moushfiq), Gläser (75. Zen Al Abeden), Pakebusch, Abraham (66. Telge), Graupner, Riedel, Unger (66. Pfitzner)

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36