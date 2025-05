Die 169 Besucher des Sportparks am Wildpark haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder schlugen die Gäste aus Olvenstedt mit 4:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Börder (13., 39.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Robin Sanne das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (52.). In der zweiten Halbzeit griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Irxleben kassierte noch einmal Gelb (70.). Die Börder legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Lukas Schwenke der Torschütze (80.).

SV Irxleben mit 2:0 vorne – Minute 80

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 87: Irxleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Sanne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 29

In den letzten Minuten versuchten die Börder durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Vincent Conradi kam rein für Robin Sanne. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Vincent Conradi (Irxleben) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 verließen die Börder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – Germania Olvenstedt I

SV Irxleben: Schulze – Sanne (89. Conradi), Trabert, Nordt (66. Kanning), Dethlefsen, Rolle (72. Fricke), Reich, Schwenke (81. Müller), Michael, Krause, Pollmer

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Neumann, Puchowka, Sevcov, Frank, Schröter, Mucke, Bierwirth (63. Freise), Komrowski, Müller (46. Nuraj), Arndt (72. Münich)

Tore: 1:0 Robin Sanne (52.), 2:0 Lukas Schwenke (80.), 3:0 Robin Sanne (87.), 4:0 Vincent Conradi (90.+2); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Felix Rausch, Sven Förster; Zuschauer: 169