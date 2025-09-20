Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der SV Groß Santersleben I von Coach Steven Hahn aus dem Duell mit dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vom Platz.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Sebastian Alicke (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Groß Santersleben I musste einmal Gelb hinnehmen (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 33 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Ali Samir Qorbani erzielt.

2:0 Vorsprung für SV Groß Santersleben I – Minute 33

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Tafere den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (87.). Damit war der Triumph der Santersleber gesichert. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Alicke (62. Hahn), Ilijoski, Qorbani, Eftindjioski, Madaus, Fateh (76. Talbierski), Tafere, Lange, Otto, Al Houri (27. Delleh)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schulz, Koopmann (46. Alali Alhamad), Hildebrandt, Niemann, Simon, Klawunn (57. Wegelin), Kutz, Iyamu, Schmidt (72. Wald), Rohde

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51