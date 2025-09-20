Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Steven Hahn und sein Team SV Groß Santersleben I gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 4:0 (3:0) deutlich.

Sebastian Alicke (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Groß Santersleben I kassierte einmal Gelb (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber legten in der 33. Minute nach. Diesmal war Ali Samir Qorbani der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Groß Santersleben I mit 2:0 vorne – 33. Minute

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Tafere den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Santersleber gesichert. Die Santersleber haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Al Houri (27. Delleh), Qorbani, Eftindjioski, Tafere, Fateh (76. Talbierski), Otto, Lange, Madaus, Alicke (62. Hahn)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Hildebrandt, Niemann, Schmidt (72. Wald), Simon, Kutz, Klawunn (57. Wegelin), Rohde, Iyamu, Koopmann (46. Alali Alhamad), Schulz

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51