Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Steven Hahn und sein Team SV Groß Santersleben I gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber waren den Gästen aus Magdeburg-Neustadt mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Gleich nach Spielstart schoss Sebastian Alicke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte einmal Gelb ein (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber legten in der 33. Spielminute nach. Diesmal war Ali Samir Qorbani der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Groß Santersleben I führt nach 33 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Tafere den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Santersleber entschieden. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Alicke (62. Hahn), Eftindjioski, Lange, Otto, Al Houri (27. Delleh), Ilijoski, Fateh (76. Talbierski), Madaus, Tafere

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schmidt (72. Wald), Rohde, Schulz, Iyamu, Klawunn (57. Wegelin), Hildebrandt, Niemann, Simon, Kutz, Koopmann (46. Alali Alhamad)

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51