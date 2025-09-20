Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der SV Groß Santersleben I von Coach Steven Hahn aus dem Duell mit dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vom Platz.

Groß Santersleben/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz- Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Santersleber gewannen deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Kontrahenten aus Magdeburg-Neustadt.

Sebastian Alicke (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte einmal Gelb ein (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber legten in der 33. Minute nach. Diesmal war Ali Samir Qorbani der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Tafere, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (87.). Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange, Otto, Al Houri (27. Delleh), Alicke (62. Hahn), Qorbani, Fateh (76. Talbierski), Tafere, Madaus, Eftindjioski, Ilijoski

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schmidt (72. Wald), Simon, Rohde, Kutz, Koopmann (46. Alali Alhamad), Niemann, Klawunn (57. Wegelin), Hildebrandt, Iyamu, Schulz

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51