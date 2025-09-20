Der SV Groß Santersleben I unter Leitung von Trainer Steven Hahn feierte ein überlegenes Ergebnis über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber waren den Gästen aus Magdeburg-Neustadt mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Sebastian Alicke (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Groß Santersleben I kassierte einmal Gelb (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 33 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Ali Samir Qorbani erzielt.

Minute 33: SV Groß Santersleben I führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Tafere, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (87.). Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Fateh (76. Talbierski), Lange, Al Houri (27. Delleh), Otto, Eftindjioski, Alicke (62. Hahn), Tafere, Madaus, Ilijoski, Qorbani

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Koopmann (46. Alali Alhamad), Schulz, Iyamu, Kutz, Niemann, Rohde, Schmidt (72. Wald), Klawunn (57. Wegelin), Hildebrandt, Simon

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51