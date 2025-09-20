Der SV Groß Santersleben I unter Leitung von Coach Steven Hahn feierte ein deutliches Ergebnis über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Groß Santersleben/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz- Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Santersleber gewannen deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt.

Sebastian Alicke (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte einmal Gelb ein (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber legten in der 33. Spielminute nach. Diesmal war Ali Samir Qorbani der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

33. Minute: SV Groß Santersleben I liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Tafere den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Santersleber gesichert. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri (27. Delleh), Qorbani, Eftindjioski, Tafere, Lange, Fateh (76. Talbierski), Otto, Madaus, Ilijoski, Alicke (62. Hahn)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu, Klawunn (57. Wegelin), Schulz, Hildebrandt, Niemann, Rohde, Simon, Kutz, Koopmann (46. Alali Alhamad), Schmidt (72. Wald)

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51