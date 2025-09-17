Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegenüber dem MSC Preussen machtlos und wurde mit 3:5 (1:3) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der MSC Preussen am Samstag 3:5 (1:3) getrennt.

Artem Kulinich traf für den MSC Preussen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Kulinich (26.) erzielt wurde.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – 26. Minute

Dann konnte Preussen einen weiteren Erfolg verbuchen. Ihab El Zayat traf in der 30. Minute. Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger zum Zug: Paul Niemann traf in Minute 37 per Strafstoß. Der MSC Preussen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mit einem Doppelpack von Besim Gjoci erlangte der MSC Preussen einen kaum einholbaren Vorsprung. Magdeburg-Neustadt legte nochmal vor. Philipp Christian Kutz schoss und traf in der 66. Minute. Spielstand 5:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kutz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (73.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – MSC Preussen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Simon, Rohde (61. Klawunn), Schulz, Kutz, Oeding, Hildebrandt, Theile (80. Schmidt), Alali Alhamad, Iyamu

MSC Preussen: – Preuss, Haxhiu, Dervishaj, Gjoci (68. Rezai), Tischer (68. Chebli), Farho, El Zayat, Al Mori, Norenko, Kulinich (78. Volkmer)

Tore: 0:1 Artem Kulinich (17.), 0:2 Artem Kulinich (26.), 0:3 Ihab El Zayat (30.), 1:3 Paul Niemann (37.), 1:4 Besim Gjoci (49.), 1:5 Besim Gjoci (51.), 2:5 Philipp Christian Kutz (66.), 3:5 Philipp Christian Kutz (73.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Ralf Pitt; Zuschauer: 34