Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der MSC Preussen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:3).

In Minute 17 schoss Artem Kulinich das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Kulinich der Torschütze (26.).

Dann konnte Preussen noch einen Erfolg einsacken. Ihab El Zayat traf in Spielminute 30. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Paul Niemann traf in der 37. Minute per Strafstoß. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:4 aus. Mit einem Doppelpack von Besim Gjoci erlangte der MSC Preussen einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann schafften es die Magdeburger, die Dominanz der Preussener nochmal herauszufordern. Philipp Christian Kutz schoss und traf in Spielminute 66. Spielstand 5:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

28 Minuten nach der Pause konnte Kutz (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – MSC Preussen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Theile (80. Schmidt), Hildebrandt, Alali Alhamad, Niemann, Kutz, Oeding, Simon, Rohde (61. Klawunn), Schulz, Iyamu

MSC Preussen: – El Zayat, Haxhiu, Preuss, Gjoci (68. Rezai), Farho, Tischer (68. Chebli), Dervishaj, Al Mori, Norenko, Kulinich (78. Volkmer)

Tore: 0:1 Artem Kulinich (17.), 0:2 Artem Kulinich (26.), 0:3 Ihab El Zayat (30.), 1:3 Paul Niemann (37.), 1:4 Besim Gjoci (49.), 1:5 Besim Gjoci (51.), 2:5 Philipp Christian Kutz (66.), 3:5 Philipp Christian Kutz (73.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Ralf Pitt; Zuschauer: 34