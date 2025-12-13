Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 3:3 (1:0)-Punkteteilung.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Benjamin Sacher traf für den Eilslebener SV in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Eilslebener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Florian Thauß der Torschütze (47.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Lucas Schmidt (Gommern) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Gommern erzielen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Hasse (90. Krüger), Sacher, Stotmeister (46. Köhler), Reber, Hampel, Wittek (46. Roloff), Stolte (73. Gerhardt), M. Badeleben (82. Weber), Jakobs

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schmidt, Randel, Hoppe, Bea, Werban, Baumbach, Arndt, Napiontek, Thiem, Thauß

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72