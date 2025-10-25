Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein SSV Samswegen 1884 gegen den Osterweddinger SV ein 3:3 (3:2)-Unentschieden.

Samswegen/MTU. Der SSV Samswegen 1884 und der Osterweddinger SV haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (3:2).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jan-Erik Gamroth für Samswegen traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Börder konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Yven Chris Gebhardt der Torschütze (12.).

1:1 Ausgleich im Spiel SSV Samswegen 1884 gegen Osterweddinger SV – Minute 12

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Die Partie blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Am Ende der Partie sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Nakoinz den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SSV Samswegen 1884 rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Wagner, Lehmann, Ronge, Feyer (70. Engler), Gamroth, Herbst (89. Jahns), Sonnabend (63. Ismail), Ermisch, Kober, Bartsch

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Iser, Gebhardt, Barkowski (81. Suchanek), Klaus, Nölle, Dziobek, Schulze, Falkenberg, Embach (46. Hübler)

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Zuschauer: 62