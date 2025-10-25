Für den Gastgeber SSV Samswegen 1884 endete das Duell mit dem Osterweddinger SV am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 3:3 (3:2)-Punkteteilung.

Samswegen/MTU. Am Samstag haben sich der SSV Samswegen 1884 und der Osterweddinger SV ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jan-Erik Gamroth für Samswegen traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Yven Chris Gebhardt (12.) erzielt wurde.

Minute 12 SSV Samswegen 1884 und Osterweddinger SV im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Die Partie blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Nakoinz (Osterwedding) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erzielen (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SSV Samswegen 1884 rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Sonnabend (63. Ismail), Herbst (89. Jahns), Feyer (70. Engler), Ermisch, Kober, Lehmann, Wagner, Gamroth, Bartsch, Ronge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Embach (46. Hübler), Iser, Klaus, Nölle, Dziobek, Schulze, Falkenberg, Gebhardt, Barkowski (81. Suchanek), Nakoinz

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Schiedsrichter: Fynn Thomas Klewe (Universitäts- und Greifswald); Assistenten: Axel Bänsch, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 62