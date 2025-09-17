Am 3. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen den Osterweddinger SV ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der Osterweddinger SV ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:0).

Ian Adrian Felgenhauer (Roter Stern Sudenburg) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war David Abraham der Torschütze (52.).

Roter Stern Sudenburg führt mit 2:0 – Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Philipp Nakoinz/Osterwedding (61 und 71.), gefolgt von Kevin Spilgies (Roter Stern Sudenburg) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nakoinz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (88.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Osterweddinger SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig, Böttcher, Gläser, Felgenhauer, Abraham (80. Weber), Spilgies (85. Moushfiq), Pfitzner (53. Wildenhof), Hennings, Graupner, Telge (72. Spata)

Osterweddinger SV: Kiese – Müller (80. Nölle), Hübler (72. Magel), Barkowski, Koch, Iser (60. Loof), Herrmanns (84. Reuter), Nakoinz, Schulze, Falkenberg, Embach

Tore: 1:0 Ian Adrian Felgenhauer (17.), 2:0 David Abraham (52.), 2:1 Philipp Nakoinz (61.), 2:2 Philipp Nakoinz (71.), 3:2 Kevin Spilgies (76.), 3:3 Philipp Nakoinz (88.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Lutz Schmidt, Felix Müller; Zuschauer: 76