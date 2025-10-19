Für den Gastgeber MSC Preussen endete das Duell mit dem SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 3:3 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:0).

Shahin Farho traf für den MSC Preussen in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gommeraner revanchieren: In Minute 66 wurde das Gegentor durch Maximilian Rose erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ihab El Zayat den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Dervishaj, Preuss, Al Mounif, Tischer, Hussen Gahdo, Al Mori (63. Kompaniiets), Farho (76. Kidw), Jahjah, Rezai (63. Volkmer)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Randel, Schmidt, Werban, Thiem, Sindermann, Hoppe, Schellbach, Rose, Hübener

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48