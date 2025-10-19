Für den Gastgeber MSC Preussen endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 3:3 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:0).

Shahin Farho (MSC Preussen) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Rose den Ball ins Netz.

66. Minute MSC Preussen und SV Eintracht Gommern im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Tischer, Jahjah, Dervishaj, Farho (76. Kidw), Rezai (63. Volkmer), Preuss, Al Mori (63. Kompaniiets), El Zayat, Al Mounif, Hussen Gahdo

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Hübener, Schmidt, Napiontek, Rose, Randel, Hoppe, Thiem, Sindermann, Werban

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48