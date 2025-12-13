Ergebnis 15. Spieltag 3:3 – Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern trennen sich unentschieden
Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein Eilslebener SV gegen den SV Eintracht Gommern ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.
Eilsleben/MTU. Am Samstag haben sich der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:0).
Benjamin Sacher (Eilslebener SV) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Florian Thauß den Ball ins Netz.
Minute 47 Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern im Gleichstand – 1:1
Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Eilsleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 15
Schon zwei Minuten später konnte Lucas Schmidt (Gommern) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Gommern erreichen (90.+5).
Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern
Eilslebener SV: Bergeest – Hasse (90. Krüger), M. Badeleben (82. Weber), Reber, Sacher, Hampel, Haus, Stotmeister (46. Köhler), Stolte (73. Gerhardt), Wittek (46. Roloff), Jakobs
SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Bea, Napiontek, Arndt, Baumbach, Hoppe, Werban, Thauß, Schmidt, Randel
Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72