Ein 3:3 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Benjamin Sacher traf für den Eilslebener SV in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Florian Thauß den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel Eilslebener SV gegen SV Eintracht Gommern – Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Nur kurz darauf gelang es Lucas Schmidt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Gommeraner zu erlangen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – Sacher, M. Badeleben (82. Weber), Reber, Wittek (46. Roloff), Hampel, Haus, Jakobs, Stotmeister (46. Köhler), Stolte (73. Gerhardt), Hasse (90. Krüger)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Thauß, Schmidt, Baumbach, Randel, Hoppe, Werban, Bea, Arndt, Napiontek

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72