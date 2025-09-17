Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der TSV Niederndodeleben vor 110 Zuschauern über einen soliden 3:1 (3:1)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Hohe Börde/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Mittwoch konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (3:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Magdeburgern eine unverhoffte Führung. Die Niederndodelebener legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Felgentreff der Torschütze (24.).

1:1 für TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 24. Minute

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Dean Joel Dreiling den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Niederndodelebener entschieden. Die Niederndodelebener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (73. K. Husnik), Jebsen (46. Ferl), K. Husnik, Frank, Ahlemann, Lüddeckens (67. Bergmann), Dreiling (73. Bittner), Mai, Schott, Felgentreff (61. Müller)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Simon, Klawunn (65. Aldinar), Schulz, Reuper, Alali Alhamad (82. Chowson), Hildebrandt (73. Heinemann), Niemann, Kutz, Wald (46. Schmidt), Oeding

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110