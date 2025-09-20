Der TSG Grün-Weiß Möser I gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die SV Union Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 89 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 89 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger waren den Gästen aus Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Robin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Willi Küllmey (53.) erzielt wurde.

TSG Grün-Weiß Möser I baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 53

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Finn Eickhoff, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – R. Kloska, Thiele (61. Preßler), Küllmey (73. Nord), Sachs, Rölke (78. Henning), Pilz, K. Kloska, Rick, Rieche (46. Eickhoff), Jentzsch

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Peukert, Kloska, Schlüter, Fritz, Marth (76. Pinno), Schumburg, Marks, Schäfer (61. Hanke), Wöhler (85. Thorand), Schulze

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89