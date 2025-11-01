Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 70 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Sülzetal/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger schlugen das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (1:0) souverän.

Philipp Nakoinz (Osterweddinger SV) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterweddinger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Pascal Harald Schmidt der Torschütze (57.).

57. Minute Osterweddinger SV gleichauf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tom Robin Koch den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (80.). Damit war der Sieg der Osterweddinger entschieden. In Spielminute 91 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterweddinger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Barkowski, Koch, Embach (86. Reuter), Schulze, Klaus, Vatterrott (46. Loof), Iser, Falkenberg, Nölle (76. Hübler)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Fischer, Oeding, Schulz, Alali Alhamad, Hildebrandt, Schmidt, Klawunn (67. Rohde), Wald (24. Iyamu), Simon, Niemann

Tore: 1:0 Philipp Nakoinz (16.), 1:1 Pascal Harald Schmidt (57.), 2:1 Manuel Hübler (77.), 3:1 Tom Robin Koch (80.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 70