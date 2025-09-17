Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der BSV 79 Magdeburg vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Patrick Ellrich (BSV 79 Magdeburg) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jan-Erik Gamroth der Torschütze (24.).

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Franck Kevin Youdom Takaw ersetzte Tim Krüger und Fynn Kokert kam rein für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite sprang Fabian Belwe für Robby Nagel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Franck Kevin Youdom Takaw den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (84.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Gröschner, Horn, Krüger (64. Youdom Takaw), Ngou, Hartwig, Glage, Spiering (85. Bansemer), Nsangou (90. Nsien), Ellrich (75. Kokert), Yakhyaev

SSV Samswegen 1884: Ronge – Resch (53. Ismail), Kober, Gamroth, Lehmann, Nagel (80. Belwe), Feyer (90. Moustafa), Wagner, Bartsch, Ermisch, Herbst (62. Sonnabend)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48