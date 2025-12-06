Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Bennet Vogel (SV Union Heyrothsberge) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Moritz Leonard Hanke den Ball ins Netz (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge führt nach 45+2 Minuten 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Hannes Schulze ersetzte Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov kam rein für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Alexander Vasükov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (70.). In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Voelckel (82. Hrachowitz), Hanke (67. Schulze), Marks (76. Wöhler), Taube (70. Gropius), Schlüter, Vogel (67. Vasükov), Peukert, Möser, Marth, Fritz

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Boeke (78. Naumann), Gallert, Brussig, Köhler, Blümel, Fritsch (63. Schüßler), Müller, Rebone, Berlin, Wolff

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48