Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 2:4 (1:3).

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV am Samstag 2:4 (1:3) getrennt.

Robert Niebuhr (Eilslebener SV) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Niebuhr den Ball ins Netz (19.).

Minute 19: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 0:2 im Hintertreffen

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Es blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Carlo Bernd Köhler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 auszubauen (75.). Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Oeding, Simon (46. Zarek), Richard, Koopmann, Wald (76. Ladewig), Niemann, Schulz, Aldinar (81. Hejhemo), Kutz, Alali Alhamad

Eilslebener SV: Schmidtke – Niebuhr, Hampel (85. Roloff), Matthies (64. Köhler), Bockwoldt, Jakobs (82. Weber), Haus (54. Ruprecht), Hasse (73. Falk), Wittek, Bach, Badeleben

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58