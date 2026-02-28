Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 58 Zuschauern mit 2:4 (1:3) gegen den Eilslebener SV verabschieden musste.

2:4 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:3).

In Minute 16 schoss Robert Niebuhr das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Eilslebener legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Niebuhr der Torschütze (19.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 19

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Die Partie blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Carlo Bernd Köhler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu festigen (75.). Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Aldinar (81. Hejhemo), Niemann, Wald (76. Ladewig), Alali Alhamad, Richard, Schulz, Oeding, Kutz, Koopmann, Simon (46. Zarek)

Eilslebener SV: Schmidtke – Bach, Niebuhr, Bockwoldt, Hasse (73. Falk), Matthies (64. Köhler), Wittek, Hampel (85. Roloff), Badeleben, Jakobs (82. Weber), Haus (54. Ruprecht)

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58