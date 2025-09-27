Ein 2:2 (1:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Osterweddinger SV und Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Fabian Dilge, als Christian Falk für Eilsleben traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Eilslebener legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Falk der Torschütze (42.).

Osterweddinger SV liegt 0:2 zurück – Minute 42

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Mathias Loof kam rein für Erik-Niklas Reuter und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Laurin Matthies für Marcus-Antonio Bach und Christian Jakobs für Carlo Bernd Köhler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der Osterweddinger SV kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Yven Chris Gebhardt den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Osterweddinger Team erzielte (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Müller (65. Gebhardt), Koch, Schulze, Nakoinz, Falkenberg, Dziobek, Reuter (46. Loof), Hübler (79. Klaus), Iser

Eilslebener SV: Bergeest – Köhler (65. Jakobs), Hampel, Haus, Bach (65. Matthies), Falk, Reber, Derda, Wittek (90. Bockwoldt), Badeleben (72. Stolte), Sacher (79. Hasse)

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78