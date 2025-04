Burg/MTU. Die SG Blau-Weiß Niegripp und der SSV Samswegen haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1). Schiedsrichter Paul Lemme (Gardelegen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Julian Kober das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Börder konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Michel Armbruster der Torschütze (61.).

Minute 61 SG Blau-Weiß Niegripp und SSV Samswegen im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Niegripps Niklas Heisinger konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kober, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Börder zu erlangen (90.+3). In Spielminute 95 handelte sich die SG Blau-Weiß Niegripp noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Blau-Weiß Niegripp hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – SSV Samswegen

SG Blau-Weiß Niegripp: Heilmann – Provenzano (46. Kliche), Hennig, Witzel (63. Heisinger), Kruse, Armbruster, Schuh, Peseke, Endert, Enke (46. Sandmann), Kramer

SSV Samswegen: Lindemann – Resch, Wagner (80. Lemke), Ermisch, Kober, Bartsch, Gamroth, Lehmann, Nagel, Ronge, Denecke

Tore: 0:1 Julian Kober (29.), 1:1 Michel Armbruster (61.), 2:1 Niklas Heisinger (76.), 2:2 Julian Kober (90.+3); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Paul Gustav Klopp, Oskar Müller; Zuschauer: 70