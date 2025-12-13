Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Oliver Böttcher das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Niederndodelebener revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel Roter Stern Sudenburg gegen TSV Niederndodeleben – Minute 70

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es David Abraham, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies, Gläser (72. Janik), Hennings, Böttcher, Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Unger (23. Henkel), Riedel, Abraham, Wildenhof, Schimmelpfennig (80. Freise)

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott (46. Ferl), Bergmann (63. Husnik), Ahlemann (81. Komorous), Mai (63. Farkas), Jebsen, Gottschalk, Lüddeckens, Frank, Dreiling (57. Müller), Biermanski

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60